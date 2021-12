L'altolà del sottosegretario alla Salute: "Allo stadio con le mascherine, altrimenti calcio a porte chiuse"

globalist

22 Dicembre 2021

Preroll

Il governo tedesco ha deciso che dal 28 dicembre si torneranno a giocare le partite di calcio della Bundesliga a porte chiuse per via della recrudescenza del Covid.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il timore è che lo stesso possa accadere per il nostro Paese, anche se siamo in condizioni migliori della Germania, perché è evidente che durante le partite i tifosi sono tutti assembrati e soprattutto non indossano quasi mai le mascherine, urlando e strepitando dagli spalti, con un rischio maggiore che in altri luoghi di essere contagiati.

Middle placement Mobile

“Allo stadio bisogna indossare la mascherina, è obbligatorio: o le regole si rispettano o si arriva a scelte drastiche. Nel caso ci fossero tifosi senza mascherina, secondo me bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse”.

Dynamic 1

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1.