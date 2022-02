Milan, Gazidis: "Di nuovo al top grazie al nuovo stadio"

Ivan Gazidis è impegnato su più fronti per far crescere il brand Milan , a livello sportivo e non solo. Ospite del Dubai Expo , l’Ad rossonero ha parlato del nuovo stadio di proprietà e dell’importanza strategica che avrà nello sviluppo del club.

“Dobbiamo costruire un impianto nuovo, accessibile a tutti. La costruzione di stadi moderni in Premier League ha cambiato radicalmente lo status dell’Inghilterra: la Premier è diventata una sorta di Super League. Il calcio italiano, invece, è sceso di livello perché le società non hanno investito nelle infrastrutture. Costruire un nuovo stadio verde e sostenibile a Milano è straordinario ed è fondamentale per tornare al top, in campo e fuori. Sono coinvolto in prima persona da tre anni nel progetto della Cattedrale e finalmente abbiamo ottenuto l’approvazione. Sarà un impianto completamente privato e rivaluteremo anche la zona adiacente. Il nuovo stadio sarà accessibile 365 giorni l’anno e non solo in quello della partita”