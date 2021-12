L'ultrà Luca Lucci (fotografato con Salvini) arrestato per traffico di droga

globalist

17 Dicembre 2021

Preroll

Chissà se Salvini ha mai citofonato a casa dell’amico Luca Lucci, con cui si è fatto fotografare il 16 dicembre 2018, quando era vicepremier, in occasione dei 50 anni della curva Sud del Milano. Avrebbe ottenuto una risposta positiva, dato che Lucci, già con diverse inchieste a suo carico e una condanna per un pugno sferrato a ius tifoso dell’Inter, è stato arrestato questa mattina nell’ambito di un’inchiesta per traffico di hashish importato dal Marocco e di cocaina proveniente dal Sudamerica.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lucci nel luglio 2020 era stato definito dalla “Sezione misure di prevenzione” del Tribunale milanese come ‘socialmente pericoloso’ e gli era stato imposto di tenersi lontano dai comuni di Milano e Sesto San Giovanni e di mantenersi ad almeno 3 chilometri di distanza” dagli stadi di tutta Italia. Era anche stata disposta la confisca di beni a suo carico per circa un milione di euro, oltre alla sorveglianza speciale per tre anni.