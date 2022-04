Ucraina, gli esperti militari: "Battaglia cruciale per il controllo di Slovyansk"

globalist

10 Aprile 2022 - 18.58

In Ucraina si prepara la grande battaglia del Donbass, quella che dovrebbe consentire a Mosca di controllare la regione orientale del paese per poter cantare vittoria.

Secondo il think tank statunitense Institute for the Study of War (Isw) la prossima battaglia cruciale della guerra sarà probabilmente quella per il controllo di Slovyansk, cittadina nella regione di Donetsk (est) situata in una delle zone contese tra Izium (a nord) e Kramatorsk (a sud).

Sempre secondo l’Isw, se le truppe russe che avanzano da Izium riusciranno a prendere Slovyansk, potrebbero quindi scegliere di avanzare a est verso Rubizhne per circondare un gruppo relativamente piccolo di forze ucraine, oppure dirigersi più a sud per circondare un contingente ucraino più grande. Inoltre, se Mariupol dovesse cadere in mano ai russi, potrebbero essere disponibili anche più truppe per spingere verso nord nell’area a ovest di Donetsk.