Vaiolo delle scimmie, Pregliasco: "Bisogna avere cautela nei rapporti sessuali con chi ha sintomi"

23 Maggio 2022 - 19.49

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, predica cautela: “Una persona che mostri di avere queste bolle a grappolo non credo sia molto invitante…”. Pregliasco è intervenuto a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, e ha confermato l’opportunità di cautela nei rapporti sessuali in presenza di segni di vaiolo delle scimmie.

“Bisogna capire – ha inoltre spiegato l’esperto – se anche i soggetti asintomatici sono in grado di contagiare e se, ad esempio, ci si può contagiare anche con un bacio. Cosa possibile, seppure in percentuali molto modeste, perché questo virus non è molto contagioso”. Se ci si contagia di più con un bacio o con un rapporto sessuale, “questo è un aspetto da capire meglio”, ha risposto.