Covid-19, Pregliasco: "Transizione verso la normalità ma tenere la guardia alta e vaccinare i fragili"

25 Ottobre 2022 - 18.06

La pandemia c’è, ogni giorno ci sono decine di morti ma di Covid-19 nessuno vuole più sentire parlare. “Purtroppo non possiamo escludere una nuova ondata di Covid o l’insorgere in futuro di una nuova pandemia, ma possiamo imparare dal passato per farci trovare pronti”, ha detto la neo premier Giorgia Meloni alla Camera, nel suo discorso per la fiducia.

Dichiarazioni «corrette», secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, «rispetto al fatto – sottolinea – che siamo ancora di fronte alla gestione di una situazione che potrebbe avere evoluzioni non piacevoli».

«E credo – commenta il docente di Igiene dell’Università Statale di Milano – che questo sia il giusto approccio rispetto a una transizione verso la normalità che dobbiamo via via perseguire, ovviamente non abbassando la guardia e procedendo a una vaccinazione raccomandata per i soggetti fragili e a rischio».