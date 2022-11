Covid, Pregliasco contro Gemmato: "I dati dimostrano che i vaccini sono efficaci, lui dica che fonti ha"

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 16.58

Preroll

Covid e vaccini: il negazionismo di Gemmato lascia sbalorditi. “I dati a livello internazionale e nazionale confermano l’obiettivo che si voleva raggiungere» con i vaccini anti-Covid «sin dalla prima registrazione» di questi prodotti, «ovvero ridurre gli effetti più pesanti della malattia. Tutto questo è dimostrato sia negli studi clinici randomizzati sia nella vita reale».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo sottolinea il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’Università Statale di Milano, dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ieri sera su Rai 2 a `Restart-L’Italia ricomincia da te´. Parole sulle quali lo stesso esponente di Fratelli d’Italia ha diffuso poi una precisazione, definendole «decontestualizzate» e quindi «oggetto di facili strumentalizzazioni», dimenticando che tutti hanno chiaramente sentito.

Middle placement Mobile

«Credo che affermazioni come queste vadano in qualche modo circostanziate – aggiunge Pregliasco – Ci dica il sottosegretario quali fonti ha. E’ importante nella discussione, perché come lui stesso dice – sottolinea il direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano – decisioni di sanità pubblica devono essere prese sulla base di dati scientifici».