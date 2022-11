Covid, Pregliasco: "Ho dubbi sulla professionalità dei sanitari no-vax"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 22.38

Salute e negazionisti: sanitari no vax reintegrati dal governo «non sono pericolosi, ma io ho dei dubbi sulla loro professionalità perché, se non si sono vaccinati, non conoscono la buona pratica della ricerca scientifica».

Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco a margine di un evento a Milano.

«Il loro reintegro – ha detto Pregliasco – è stata una decisione bandiera, perché in termini quantitativi i numeri sono davvero irrisori. Ma in questo momento in cui si dovrebbe rilanciare il richiamo vaccinale nei fragili, questa decisione potrebbe dissuadere» la popolazione dal vaccinarsi.