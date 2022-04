Samantha Cristoforetti pronta al nuovo lancio

globalist

27 Aprile 2022 - 09.34

Preroll

Samantha Cristoforetti è pronta, sta per iniziare i countdown per il suo nuovo lancio. E’ stato predisposto tutto al Kennedy Space Center, in Florida, per il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale dell’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale europea.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il semaforo verde per l’equipaggio della missione Crew-4 di Nasa e SpaceX è previsto per le 3:52 ora locale, le 9:52 in Italia. La missione Crew-4 trasporterà sull’Iss gli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, comandante di missione, Robert Hines, pilota, Jessica Watkins, specialista di missione e, appunto, l’astronauta dell’Esa, Samantha Cristoforetti titolare della missione scientifica “Minerva”, durante la quale assumerà anche il ruolo di comandante del segmento orbitale americano (Usos) della base.

Middle placement Mobile

Per @astroSamantha si tratta della seconda missione spaziale di lunga durata dopo “Futura” dell’Agenzia spaziale italiana, iniziata a novembre 2014. Samantha Cristoforetti, assieme ai suoi colleghi d’equipaggio, questa volta volerà sulla nuova navetta spaziale privata americana Crew Dragon di SpaceX, battezzata Freedom, portata in orbita da un collaudato razzo Falcon 9. Dopo l’attracco della Freedom alla Iss, ci sarà un passaggio di consegne di circa 5 giorni con la precedente missione Crew-3 di NASA e SpaceX, prima che quest’ultima ritorni sulla Terra.