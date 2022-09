Astro Samantha in un video mangia una barretta con farina di insetti: "Ecco la nuova frontiera alimentare"

globalist

25 Settembre 2022 - 17.22

“Sapevate che oltre due miliardi di persone al mondo mangiano gli insetti?”, domanda in apertura la Cristoforetti, raccontando che in molti Paesi li consumano e li danno da mangiare agli animali da secoli. Preoccupata per la salute del pianeta, il video vede un frame con centinaia di grilli pronti per essere adoperati per qualche pietanza. “Alcune specie sono addirittura considerate prelibatezze”, incalza l’astronauta italiana. Se trattati nel modo giusto, spiega che possono essere una fonte di cibo “ricca di nutrienti ecologicamente sostenibile”. Per dare l’esempio, addenta quindi la barretta proteica e sostenibile. “Perché non provate anche voi gli insetti?”, chiede ai suoi follower.