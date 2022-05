'Spaziale', un podcast che ci porta in orbita con Samantha Cristoforetti

globalist

4 Maggio 2022 - 17.47

Su Intesa San Paolo On Air, la piattaforma podcast della Banca, verrà trasmesso SPAZIALE, un nuovo podcast in 5 puntate prodotta da Chora Media e Intesa San Paolo. Il volo umano nello spazio: un successo scientifico, risultato di un grande lavoro di preparazione e ricerca, ma anche vicenda umana, con la sua quotidianità. Silvia Bencivelli segue passo passo il nuovo viaggio spaziale di Samantha Cristoforetti e ci racconta aneddoti e curiosità del lancio della navicella CrewDragon per raggiungere la stazione spaziale internazionale.

Dal momento in cui l’astronauta annuncia via mail al suo gruppo di amici e parenti che vuole siano presenti al suo “arrivederci alla Terra” prima della partenza per un nuovo viaggio spaziale – per darle appuntamento a Cape Canaveral alla partenza vera e propria. Sarà la voce di Samantha a raccontare la sua esperienza in maniera diretta. Al centro della serie anche molti temi attualissimi sulla conquista dello spazio, coinvolgendo nelle riflessioni, esperti che risponderanno alle curiosità e rifletteranno sui progressi e i nuovi ostacoli della ricerca scientifica.

Le cinque puntate, di cui le ultime due realizzate al momento del lancio nello spazio di Samantha Cristoforetti direttamente dallo Space Center di Cape Canaveral (Florida), sono disponibili sulla piattaforma Intesa Sanpaolo On Air, su Choramedia.com e tutte le principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube).

Intesa Sanpaolo On Air è la piattaforma di contenuti audio della Banca che raccoglie voci, storie e idee sul futuro, sostenibilità, inclusione, cultura con oltre 100 episodi in 80 serie e oltre 6 milioni di stream dal lancio ad oggi.

Gli episodi di “Spaziale”

La preparazione al volo

Due gennaio 2022: nelle caselle di posta elettronica di un gruppo di amici e parenti di Samantha arriva una mail. Arriva anche a Silvia Bencivelli perché fa parte della sua extended family! Samantha invita tutti a seguirla in Florida per il lancio… Ma chi è un astronauta oggi? che cos’è la Stazione spaziale internazionale? Che differenze ci sono con l’ultimo lancio che ha portato Samantha Cristoforetti sulla Iss nel 2014? Scopriamo come si sta preparando alla partenza, l’addestramento, la tuta, il bagaglio.

La giornata nella stazione spaziale

Samantha è nel pieno della sua preparazione, dovrà restare sulla Iss per sei mesi. Ma cosa fa un astronauta nella vita di tutti i giorni? Samantha racconta la propria routine nello spazio, tra i cliché epici della rappresentazione cinematografica e la realtà dello scienziato. A raccontare come l’immaginario degli astronauti sia cambiato nel tempo c’è anche la giornalista Claudia di Giorgio, testimone di numerosi lanci in alcuni luoghi “mitici”: Baikonur, la base nel Kazakstan da cui partì Gagarin e il centro spaziale di Cape Canaveral in Florida.

Turisti spaziali

Diventare astronauti è il sogno nel cassetto di tanti, ma mai come oggi le innovazioni tecnologiche e il primo lancio turistico nello spazio sembrano cambiare le carte in tavola. Si progettano alberghi “spaziali”, case sulla luna, razzi per portare rifornimenti su Marte. Sarà davvero questo il futuro dello spazio? Insieme a Samantha Cristoforetti, l’astronomo Leopoldo Benacchio racconta l’ingresso dei privati e il turismo spaziale.

Samantha saluta la Terra

Pronti al lancio! Il gruppo dell’extended family, composto da parenti e amici, si raduna a Cape Canaveral per salutare la loro Astro Samantha. Anche Silvia Bencivelli, dopo un lungo viaggio, arriva in Florida e raccoglie l’eccitazione, le ansie, le trovate assurde degli amici, le risate. Poi arriva il momento più atteso: è ora di dire “Arrivederci Samantha”. Inizia il count down, l’equipaggio ormai è pronto a congedarsi dalla Terra

Samantha vola nello spazio

Silvia è in trepidante attesa del volo, Samantha ormai è irraggiungibile. È ancora sulla terra, ma a bordo della Dragon, insieme ai suoi tre colleghi che voleranno con lei verso la ISS. Il clima a Cape Canaveral è indescrivibile. Per ingannare l’attesa Silvia visita il Kennedy Space Center. Migliaia di persone comprano i gadget della Nasa, ammirano l’Atlantis lo shuttle che ha fatto più di trenta voli e una copia identica a grandezza naturale del Saturn V, il gigantesco razzo che ha portato gli astronauti sulla Luna. sembra di essere in un enorme parco giochi a tema spaziale. Poi però tutto si ferma. Finalmente, il lancio!