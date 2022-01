Sileri avverte: "Il Covid non è diventato una banale influenza e chi non si vaccina ha conseguenze serie"

globalist

16 Gennaio 2022

Ormai l’Italia è travolta dal Covid e la quarta ondata sta mettendo in ginocchio l’intero Paese, e in tutto ciò c’è comunque chi minimizza. Per fugare ogni dubbio, Pierpaolo Sileri ha chiarito che il virus “non è diventato una ‘banale’ influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, anche se giovane e in buona salute, possono essere molto serie”.

Il sottosegretario alla Salute, ha poi proseguito affermando che la pandemia “non è ancora finita ma il progressivo emergere della variante Omicron sulla Delta ne sta cambiando i connotati, rendendo opportuno un aggiustamento delle nostre strategie”.