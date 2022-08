Covid, Sileri: "Il peggio è passato, non serviranno le mascherine a scuola"

globalist

16 Agosto 2022 - 12.48

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di “Coffee Break” su La7, si esprime su una possibile nuova ondata di Covid: “Il peggio è passato. Una nuova ondata di Covid-19 in autunno è probabile, ma non credo che dovremo ricorrere alle misure del passato. Non credo che bisognerà tenere le mascherine a scuola. Quello che servirà è un’ampia vaccinazione degli over 60, auspicabilmente con un vaccino aggiornato”.

Sempre Sileri commenta poi sulla possibile candidatura a ministro della Salute del virologo Andrea Crisanti tra le file del Pd: “Sono sempre contento quando un collega scende in politica, indipendentemente dallo schieramento. Credo che sia sempre un valore aggiunto. Crisanti ha dato molto in questi 2 anni e mezzo, senz’altro può rappresentare un valore aggiunto e ne beneficerà indirettamente la sanità. È un professore universitario, ha una larga esperienza clinica: è un esponente della società civile che aggiungerà qualcosa in futuro, indipendentemente dallo schieramento politico”.