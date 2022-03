Covid, Sileri: "Lieve aumento dei contagi, ma ricoveri stabili"

globalist

9 Marzo 2022 - 12.41

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha fatto il punto della situazione sul Covid. Sui contagi ha detto: “Un lieve aumento viene registrato non solo in Italia, ma anche in altri paesi come Gran Bretagna e Francia – spiega Sileri – non è significativo finché non corrisponde a un aumento dei ricoveri che, grazie a Dio, in questo momento non c’è”.



Sileri ha quindi precisato che attualmente stanno circolando tre sottovarianti di Omicron, aggiungendo che “una di queste è più diffusiva dell’originaria”. Quindi è tornato sull’importanza del vaccino, compreso il terzo richiamo su cui è stato registrato un rallentamento.

E, interrogato sulla quarta dose, aggiunge: “Stiamo passando in una fase di endemia e ciclicamente avremo dei richiami incontrando il virus”. In merito al Green pass, Sileri ha infine anticipato che la sua durata sarà limitata e che bisognerà “andare a rimodulare e togliere progressivamente quei protocolli che ci fanno riappropriare dei nostri spazi in maniera adeguata”.