Sileri: "Calmierare il prezzo delle mascherina e no a tamponi senza criterio"

globalist

29 Dicembre 2021

Preroll

Servono aggiustamenti per superare questa fase.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Arriveremo ad un prezzo calmierato sulle mascherine ma sui tamponi dobbiamo pensare che non dobbiamo farli senza criterio, sarà opportuno ragionare sui prezzi e sulle indicazioni anche dei test”.

Middle placement Mobile

Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.

Dynamic 1

Rispetto ai non vaccinati ricoverati, Sileri parla chiaramente: “Il paziente no-vax che va in terapia intensiva occupa un posto che potrebbe essere utile per curare una persona che ne ha bisogno anche senza aver contratto il Covid, che magari ha avuto un infarto; non nascondiamoci dietro un dito”.

Graduale abolizione della quarantena

Dynamic 2

“Abbiamo già circolante la variante omicron ma c’è ancora la delta e la convivenza con il virus ci porterà ad abolire la quarantena, sarà per gradi, vediamo cosa ci dirà il Cts. L’ipotesi di abolire la quarantena per i lavoratori essenziali è sul tavolo, ma parliamo con i numeri e i fatti, non con le indiscrezioni. Sicuramente si potranno rivedere alcune regole mano a mano che abbiamo più informazioni, intanto niente panico e niente paura, questa nuova variante sembra essere più lieve nei sintomi. Quello che possiamo già notare, nei vaccinati, è che la sintomatologia è più contenuta sia nella durata che nelle manifestazioni. L’effetto sugli ospedali, a fronte di una forte crescita sui contagi, sarà però più contenuto rispetto a quello che abbiamo visto lo scorso anno”. Ha aggiunto Pierpaolo Sileri.

“É sul tavolo- aggiunge il sottosegretario- anche l’ipotesi del super green pass per alcune categorie di lavoratori, vedremo cosa deciderà la cabina di regia del governo”.

Dynamic 3

Rispetto alla Germania, Sileri chiarisce che “è riuscita a bloccare la quarta ondata di delta ma attende ancora l’effetto di omicron e avrà quindi numeri più alti come li avremo noi e li avranno altri Paesi nei prossimi giorni”.