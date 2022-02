Sileri: "Per me il no-vax non è il non vaccinato ma il complottista"

globalist

2 Febbraio 2022 - 15.55

Spesso abbiamo assistito a momenti davvero riluttanti da parte di no vax e anche dei complottisti: Pierpaolo Sileri, tuttavia, a voluto fare una semplice distinzione tra le due ‘categorie’. Per lui il vero no vax non è chi non si vaccina, ma chi ha atteggiamenti complottisti.

“Quando mi riferisco ai ‘no vax’ non intendo le persone non vaccinate, perché ‘no vax’ è un contenitore dove entra un po’ tutto. Quando parlo di ‘no vax’ intendo il complottista e a me quello fa paura”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione ‘I fatti vostri’ su Rai2.

L’esponente del governo ha precisato che “non mi fa paura e non ritengo pericolosa la persona che non si è vaccinata. Le persone che non si sono vaccinate per paura sono la stragrande maggioranza di quel milione e mezzo sopra i 50 anni. Sono persone che vengono intimorite o che sentono in televisione quello che ha la teoria strana e aspettano. I complottisti, invece, sono pericolosi”.

Sileri ha infine denunciato che “oggi abbiamo travisato un po’ tutto, abbiamo sostituito la cultura e la conoscenza con un apprendimento fatto su Facebook, su Instagram o su notizie che vagano e non sono nemmeno verificate, come se fossero reali e messe al pari di anni di studi”, ha concluso.