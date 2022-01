Il monito di Locatelli: "Sbagliato dire che con Omicron non ci siano malattie gravi o anche fatali"

globalist

10 Gennaio 2022

Variante Omicron poco grave? Locatelli pensa che sia un messaggio sbagliato.

“Non è corretto sostenere che la variante Omicron non possa indurre patologie gravi e anche fatali. Uno studio sudafricano documenta che 256 persone hanno perso la vita per la variante Omicron e si trattava principalmente di persone oltre i 60 anni. Prima dei vaccini il tasso di mortalità andava a salire rapidamente dai 50 anni in su”.

Lo ha detto il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del ministero della Salute e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus, nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i ministri Speranza e Bianchi.

Ha poi aggiunto: “Va sottolineato con chiarezza, dati provenienti dal Regno Unito documentano come contro Omicron la dose booster dia un’efficacia vaccinale dell’88%, mentre quella del ciclo vaccinale primario è del 65%. Ecco perché è fondamentale insistere sulle vaccinazioni”.