Locatelli sul sistema dei colori delle Regioni: "Si può rivedere"

17 Gennaio 2022

Il professor Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in una fase caratterizzata dall’elevato numero di contagi legato alla variante Omicron ha dichiarato che il sistema di colori delle regioni può essere rivisto.

“Il sistema della colorazione delle regioni è stato elaborato in maniera concertata tra ministero e Regioni in un’epoca diversa”, ha osservato Locatelli, ospite di Che tempo che fa. “Che si possa arrivare a una riconsiderazione sta nella logica delle cose. Detto questo non dimentichiamo che esiste un carico di gestione nelle strutture ospedaliere anche per gli asintomatici che devono essere tenuti separati. Così come non facciamo l’errore che gli asintomatici non possano contagiare”, ha aggiunto Locatelli.

“La vita della stragrande maggioranza degli italiani in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto in particolare con le Regioni, convocheremo un tavolo tecnico per discutere le proposte e affrontare questa fase che sembra diversa rispetto alle precedenti”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Controcorrente.

“Siamo però in un momento non facile, i numeri dei contagiati sono molto molto alti. Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni sono inferiori rispetto al passato ma la pressione è comunque molto forte. L’Oms ci dice che ci stiamo avvicinando al picco, dobbiamo valutare bene cosa accade nei prossimi giorni e, come abbiamo sempre fatto, adeguare le regole alla fase epidemiologica che stiamo vivendo”, ha aggiunto.