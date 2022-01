Locatelli ottimista (ma anche no): "Calo evidente dei contagi ma serve ancora prudenza"

globalist

24 Gennaio 2022

I contagi Covid in Italia stanno diminuendo e questa è un’evidenza: tuttavia non bisogna ancora abbassare la guardia.

“C’è una chiara riduzione dei contagi, anche se confrontiamo i numeri di questa domenica rispetto alla precedente, ma io esorterei ad avere ancora un po’ di prudenza per confermare questo dato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, sottolineando tuttavia come “possano emergere altre varianti del virus. Per questo esorto alla prudenza e al rispetto nei comportamenti individuali”.

“Spero che vengano promosse quanto prima campagne vaccinali nei Paesi che sono ancora indietro sul fronte delle restrizioni”, ha proseguito Locatelli.

“Spingere sui vaccini contro il contagio dei bambini” – La categoria 5-11 anni ha registrato una diffusione maggiore di contagi in questi giorni, “ma è anche vero che si tratta di una fascia ancora poco protetta dalle vaccinazioni”, ha affermato ancora il coordinatore del Cts. “Abbiamo tuttavia superato la soglia simbolica del milione di bambini vaccinati. Quindi per fronteggiare i contagi tra i più piccoli è opportuno aumentare i vaccini. La scuola può essere in teoria un elemento per l’accelerazione dei contagi, ma è vero invece che è uno dei luoghi più sicuri. E poi è fondamentale tenerle aperte: gli anni scolastici precedenti sono già stati penalizzati e credo che sia utile che quello attuale debba essere fortemente protetto”.