Fauci ottimista: "I dati preliminari dicono che la variante Omicron non è così grave"

6 Dicembre 2021

Una buona notizia e speriamo che possa essere confermata. Significherebbe una evoluzione della pandemia verso una soluzione poco aggressiva e la fine dell’emergenza.

I dati preliminari del Sudafrica sulla gravità della variante Omicron del coronavirus sono “abbastanza incoraggianti”, ha detto il consigliere medico della Casa Bianca, il dottor Anthony Fauci.

Fauci ha spiegato che Omicron potrebbe non essere così grave come inizialmente temuto, ma che sono necessari più dati per tracciare un quadro completo del profilo di rischio.

“Chiaramente, in Sudafrica, l’Omicron ha un vantaggio di trasmissione”, ha detto Fauci alla Cnn, riferendosi al basso numero di vaccinati e ha aggiunto che “sebbene sia troppo presto per fare dichiarazioni definitive al riguardo, finora non sembra che ci sia un alto grado di gravità”.

“Ma dobbiamo davvero stare attenti prima di stabilire che sia meno grave o che non causi alcuna malattia grave paragonabile al Delta, ma finora i segnali sono abbastanza incoraggianti”, ha ribadito Fauci.

La variante Omicron è stata rilevata in almeno 15 Stati americani, secondo i dati di domenica.