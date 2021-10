Brusaferro (Iss): "Terza dose per tutti? È uno scenario plausibile"

Per il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, "la terza dose di vaccino anti-Covid per tutta la popolazione è uno scenario verosimile". L'annuncio arriva nel giorno in cui l'indice Rt ha superato 1, secondo quanto indicato dai valori del Covindex,

il parametro sovrapponibile all'indice Rt e aggiornato sulla base del rapporto fra nuovi casi positivi e tamponi, calcolato dai ricercatori che fanno capo al sito CovidTrends.

Per il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus-Dati e analisi scientifiche', "adesso si tratta di capire se l'epidemia di Covid-19 sia in ripresa o meno"."Cosa succederà questo inverno con il Covid dipende da diversi fattori ma in particolar modo dalla copertura vaccinale: per tenere sotto controllo il virus, con un R0 che si assesta tra 5-6, dobbiamo raggiungere probabilmente la soglia del 90%", afferma Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, nel corso di un convegno a Venezia.Per Rezza in Italia la situazione è molto buona "ma non ottimale perché abbiamo ancora alcuni casi e tra 30-40 morti al giorno. Siamo tra i Paesi con l'incidenza più bassa in Europa e nel mondo, grazie alla campagna di vaccinazione e all'uso della mascherina al chiuso".