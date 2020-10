Il Covid dilaga ma Basetti insiste: "La medicina non è una scienza esatta, ci vuole ottimismo"

Per carità l’ottimismo è meglio del pessimismo e la razionalità è meglio della paura. Il problema è che questi messaggi si sono tradotti un un libera tutti e a forza di non avere paura e di essere ottimisti la pandemia sta tornando.



"La speranza è quasi una necessità biologica dell'individuo. La gente ne ha un grande bisogno e nessuno ha il diritto di togliergliela, ma ha il dovere di mantenerla viva. Il che non significa dare illusioni e sogni, non è un non dire la verità, ma fargli capire che non resterà mai solo nei momenti difficili e che oggi il sistema sanitario è più pronto a gestire l'infezione. E, poiché la medicina non è una scienza esatta, ci sarà sempre un margine di ottimismo su cui puntare. Un medico è completo se unisce tecnica e umanità e sa dare al suo paziente anche questi messaggi".

Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria.

"I malati ascoltano chi li cura o li curerà e traggono fiducia e speranza, oltre che dalle parole, anche dal loro atteggiamento - prosegue Bassetti - Il malato non vuole atteggiamenti autoritari, distaccati, irritazione, indisponibilità al colloquio, ma calore e comprensione per guardare a un futuro di speranza. Sono convinto che il medico debba essere portatore di speranza e la sua umanità sia la prima chiave d'accesso all'umanità del malato o del potenziale malato".