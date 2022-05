Covid, Bassetti: "La quarta ondata è ormai da alcune settimane alle spalle"

globalist

9 Maggio 2022 - 19.10

Covid, tra speranze e preoccupazione: “È iniziata una nuova settimana con situazione ricoveri per Covid più che tranquilla. La quarta ondata è ormai da alcune settimane alle spalle”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“Peccato – sottolinea l’infettivologo – che si voglia continuare con il bollettino giornaliero del numero dei positivi e di quanti siano ricoverati in ospedale per tutt’altro. Ormai il bollettino Covid è un po’ come i ritardi sui treni regionali italiani: nessuno fa niente per migliorarli e dovremo sopportarlo ancora a lungo”.