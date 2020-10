L'epidemiologo Lopalco: "Servono orari flessibili a scuola e il ritorno dello smartworking"

Il sistema dei trasporti di una regione o di una nazione "non si può rivoluzionare in poche settimane: si tratta di investimenti importantissimi da mettere in campo. Se decidiamo, come sistema Paese, di metterli in campo facciamolo. Ma non è qualcosa che può esser demandata agli enti locali: si tratta di aumentare il parco autobus, di potenziare le metropolitane. Sono investimenti enormi".

E' il parere di Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore in pectore alla Sanità della Puglia, ospite a 'Timeline' su Sky Tg24.

Come misure per decongestionare i trasporti "si era pensato anche ad alternative che avrebbero potuto alleggerirli nell'ora di punta, come gli orari flessibili a scuola o il ritorno un po' più massiccio allo smartworking. In attesa della possibilità di rafforzare l'infrastruttura, si potrebbe pensare anche a queste misure alternative".