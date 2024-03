Ponte sullo Stretto, Elly Schlein: "Il governo ferma l'economia del Paese e non pensa alla comunità"

Powered by

22 Marzo 2024 - 14.04

ATF

Elly Schlein era a Messina, accompagnata dal segretario regionale Anthony Barbagallo, per partecipare a una manifestazione organizzata per dire no al Ponte sullo Stretto.

«Vogliamo dare una risposta chiara a chi come il ministro Salvini, oggi, si permette di dire che loro lavorano per costruire e noi lavoriamo per fermare. È questo governo di Giorgia Meloni e dei suoi ministri che sta fermando l’economia del Paese, che sta tardando sugli investimenti del Pnrr, lasciando nell’incertezza le imprese e i comuni, tagliando risorse senza garantire con quali altre risorse le rimettono».

«Come hanno fatto qui, con il Ponte, che alla fine si è scoperto che tirava via risorse alla Regione siciliana e alla Calabria che erano previste per altri investimenti e infrastrutture che avrebbero dato risposte più in fretta».

«Non abbiamo sentito la voce dei presidenti delle regioni Sicilia e Calabria che antepongono l’interesse di parte a quello generale delle collettività che rappresentano. Lo dobbiamo dire con chiarezza, prima viene l’interesse della propria comunità».