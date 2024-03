Sardegna, Solinas contro Todde: "Il suo campo largo rappresenta la minoranza dei sardi, sia più prudente..."

globalist Modifica articolo

1 Marzo 2024 - 13.44

ATF

Dopo aver recriminato per esser stato fatto fuori con una “manovra di palazzo” da parte della destra meloniana, l’ormai ex presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha risposto ad Alessandra Todde, che lo ha criticato per le circa 200 delibere approvate a ridosso delle elezioni.

«Sulla sconfitta della Giunta uscente la inviterei a essere più prudente, non solo perché seppure verrà certificata la sua vittoria per qualche centinaio di voti sul candidato del centrodestra, non deve dimenticare che il suo campo largo rappresenta nella realtà la minoranza dei sardi, distaccato come è di oltre 42.000 voti dal centrodestra».

«In una situazione di divaricazione così palese della società sarda sul voto, sarebbe più opportuna un po’ più di umiltà e di prudenza nelle affermazioni. A breve potrà dimostrarci tutta la sua competenza e la sua bravura nel reperire, programmare e spendere in modo virtuoso le risorse del suo ciclo di programmazione. Buon lavoro!».