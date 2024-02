Sardegna, Nardella: "Può essere uno spartiacque per la politica nazionale, la destra è destinata a esplodere"

globalist Modifica articolo

27 Febbraio 2024 - 11.21

ATF

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha accolto con soddisfazione la vittoria di Alessandra Todde e del centrosinistra in Sardegna. In una nota ufficiale, l’esponente del Pd ha parlato del tema, allargando il discorso anche alla politica nazionale.

«Questa vittoria in Sardegna può costituire uno spartiacque sulla scena politica nazionale. Faccio i complimenti alle due donne protagoniste di questo risultato, Elly Schlein e Alessandra Todde».

«Dalla Sardegna arrivano messaggi chiari e netti. Il primo è che il bipolarismo è tutt’altro che morto ma è vivo e vegeto e i cittadini sempre di più scelgono da che parte stare, o da una o dall’altra. Il secondo punto è la forza e l’autorevolezza dei candidati. La selezione dei candidati è fondamentale per il successo».

«Todde ha rappresentato un valore aggiunto estremamente significativo rispetto alla somma di tutti i partiti che la sostengono. Il terzo messaggio è la forza del Pd che si afferma come primo partito, esce rinvigorito dalla competizione regionale ed è pronto alle prossime e imminenti sfide in Abruzzo e Basilicata. Il quarto messaggio è lo spappolamento del fronte del centrodestra dove veleni e tensioni sono destinati ad esplodere, soprattutto in considerazione della gestazione della candidatura di Truzzu, nata da uno scontro interno tra Lega e Fratelli d’Italia».

«Da ora in poi tutti sanno che Meloni si può battere e questo elemento farò la differenza nelle prossime elezioni. Quinto punto, il significato del voto. Nelle elezioni locali e regionali il voto contiene anche un giudizio sull’operato dell’amministrazione uscente. Questo vale per Solinas e per Truzzu. Di questo dovremmo tutti far tesoro».

«Infine un pensiero di tenerezza per il sindaco Truzzu che sta facendo di tutto per addossarsi l’intera responsabilità del fallimento quando è evidente che questa responsabilità la deve almeno condividere coi leader dei partiti che l’hanno sostenuto».