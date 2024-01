Autonomia, l'allarme di Emiliano: "Nasceranno 20 repubbliche autonome, si torna all'Italia prima dell'Unità"

globalist Modifica articolo

23 Gennaio 2024 - 10.09

ATF

L’autonomia differenziata voluta da Calderoli e spinta dal governo Meloni si affaccia minacciosa sul Paese, già spaccato e diviso da crisi economiche e carenza di lavoro. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, in un’intervista a La Repubblica ha lanciato l’ennesimo allarme.

«Non cambia solo qualcosa per il Sud ma per il Paese perché questa riforma, così come è stata concepita, consentirà di fatto la nascita di 20 repubbliche autonome con regole e caratteristiche operative diverse. Torniamo allo stato preunitario fatto di Stati uno diverso dall’altro».

«Ciò determinerà, per tutti i settori per i quali verrà chiesta la delega, leggi e regolamenti diversi per ogni regione. Gli imprenditori e i cittadini avranno a che fare con sistemi amministrativi profondamente diversi a seconda di dove sorge la loro sede aziendale. I docenti, come i medici, potranno essere pagati in maniera differente nelle diverse aree del Paese e questo farà scappare questi professionisti verso dove si guadagna di più».

«Dare più poteri alle Regioni a loro richiesta significa ridurre grandemente la capacità dello Stato centrale di intervenire per equilibrare gli interventi e evitare che le Regioni più ricche lo diventino sempre di più a scapito di quelle più povere. Si fa fuori l’arbitro e la partita la si gioca con 20 regolamenti giuridici diversi».