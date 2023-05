Emiliano: " Schlein può battere Meloni ma dentro un patto con forze progressiste e cittadini"

globalist Modifica articolo

14 Maggio 2023 - 17.28

Serve l’unità di tutte le forze progressiste. Facile a dirsi ma complicato da realizzare viste le divisioni dentro il Pd e tra le varie componenti. “Bisogna assolutamente fare tesoro delle esperienze passate. Se le forze progressiste si fossero alleate alle scorse politiche oggi probabilmente avremmo un`altra Italia”.

A dichiararlo il presidente Pd della Regione Puglia Michele Emiliano in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Identità.

Per il governatore pugliese, Schlein può battere Meloni solo con una proposta programmatica in grado far sintesi anche fuori dal Pd. “

“Elly -dice- sta schierando una nuova generazione. E questo sta suscitando attenzione e interesse da parte di moltissimi italiani delusi dalla politica. Sarà importante per costruire un progetto di governo, però, ripartire da un programma chiaro, scritto in maniera partecipata, che possa diventare il punto di partenza di un patto con le altre forze progressiste e con i cittadini”