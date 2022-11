Autonomia, Emiliano: "Dal governo un patto anti-democratico di estrema destra"

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 21.22

Il paradosso è che siano proprio i ‘nazionalisti’ post fascisti e post missini a dare spazio ai sogni mezzo-separatisti padani con una autonomia che svilisce la solidarietà interna tra le regioni.

“Oggi si è svelato tutto il meccanismo e anche il patto anti-democratico. La natura di estrema destra di questo governo si è chiaramente palesata. Queste forze politiche, che non andavano al governo da 70 anni, hanno idea di ridurre gli spazi di democrazia e consentono a ciascuna Regione di tornare indietro a prima del Risorgimento, dove la scuola, l’energia e i trasporti» vengono regolati dalle autorità locali.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a `Metropolis´ in streaming sui siti del gruppo Gedi. «Io li conosco bene e il disegno oggi è chiaro. La riunione» tra la premier Giorgia Meloni e i ministri in cui si è discusso di autonomia e presidenzialismo «è stata fatta alla Camera e non a Palazzo Chigi, vai a sapere perché» e «ha tecnicamente affondato la riforma Calderoli. Si sosteneva nella bozza Calderoli che il Parlamento non sarebbe potuto intervenire sulle intese quasi come se fossero trattati internazionali», ha aggiunto.