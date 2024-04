Caos Puglia, Emiliano (Pd): "Parentesi che si chiuderà velocemente ma non era indispensabile che il M5s uscisse"

Powered by

12 Aprile 2024 - 09.56

ATF

Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, ha parlato con il Fatto Quotidiano dopo la mossa di Giuseppe Conte, che ha ritirato le deleghe del M5s nella giunta regionale.

”Ritengo che, una volta che avremo realizzato ciò che ci chiedono, questa parentesi si chiuderà velocemente, anche prima delle elezioni europee. Sono confortato, perché Conte mi ha confermato la scelta di entrare nella mia giunta e la fiducia nei miei confronti”.

“Non era indispensabile uscire, e infatti comprendo l`amarezza e l`irritazione delle altre forze politiche che mi stanno sostenendo anche in questo momento. Detto questo, con Conte, Schlein e Fratoianni siamo concordi nel non voler più tollerare alcun tipo di attività che non sia perfettamente conforme ai principi di imparzialità e legalità. È necessario che la Regione si doti di strumenti attivi di pre-investigazione, visto che il sistema anticorruzione previsto dalle leggi nazionali si è dimostrato insufficiente”.

“Faremo ciò che ci chiedono prima delle Europee, perché non vorrei che questo diventasse terreno di scontro, e quindi di ulteriore spaccatura, delle forze politiche che invece proprio qui in Puglia hanno dimostrato che si può governare bene insieme. L’appello di Schlein a diventare dei metal detector della correttezza di coloro di cui ci circondiamo è nella sostanza ciò che sostiene Conte, ma i due partiti non si comprendono”.