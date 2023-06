Zingaretti difende Elly Schlein: "La sua agenda è chiara, il Pd è più vicino alle persone"

globalist Modifica articolo

21 Giugno 2023 - 10.38

Nicola Zingaretti ‘protegge’ il lavoro di Elly Schlein, in un momento in cui la neo segretaria deve guardarsi soprattutto da alcune critiche interne. In un’intervista a La Repubblica, l’ex governatore del Lazio spiega l’azione del nuovo Pd.

«In questi anni nel partito si è preferito coltivare le identità di parte senza prestare la dovuta attenzione a un perimetro di valori e di cultura politica condivisi, ma adesso si può cambiare. Schlein ha offerto un’agenda chiara di temi e battaglie su cui mobilitare l’Italia: lavoro, scuola, salute, casa, ambiente. Ci sono tutte le condizioni per andare avanti uniti, dimostrare che abbiamo un’idea alternativa di sviluppo».

«Il Pd si sta spostando più vicino alla condizione umana delle persone e questo è un patrimonio di tutti. Ricostruire il campo largo? Non sono interessato alle formulette. Posso solo dire che se le opposizioni cercassero con più convinzione punti di convergenza sarebbero molto più forti. Fa bene quindi Elly a tenere alta la sfida unitaria».

«La Lega non è un competitor di FdI? E però governano insieme. L’idea che allearsi significhi annullare la propria identità è ridicola. La vera subalternità è del partito di Meloni, che per uno scambio osceno sostiene la legge sull’autonomia differenziata che distrugge il Paese. Perciò la `patria´ la difenderemo noi. E per loro il nome più appropriato diventerà `traditori dell’Italia´ altro che fratelli».