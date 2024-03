Elezioni, Nicola Zingaretti (Pd): "Uniti possiamo vincere, divisi sicuramente perdiamo"

globalist Modifica articolo

14 Marzo 2024 - 10.29

ATF

Nicola Zingaretti, deputato ed ex segretario del Pd, intervistato dal Corriere della Sera ha parlato del futuro del centrosinistra e delle alleanze, dopo la sconfitta elettorale in Abruzzo. «Uniti possiamo vincere, divisi sicuramente perdiamo. Casomai direi che non possiamo fermarci ad alleanze tra partiti fatte prima del voto. Dico di più, superiamo derive solo nominalistiche».

«La strada è lunga ma penso sia quella giusta», sostiene l’ex governatore del Lazio. Per Zingaretti, interrogato a proposito delle scelte di Azione e Italia viva, «allearsi con la destra è una contraddizione, perché i problemi li denuncia ma non li risolve. La rabbia aumenterà e dovremo farci trovare pronti per dare a quella rabbia una via d’uscita democratica. Per questo Elly Schlein fa bene a tenere dritta la barra su due aspetti: contenuti chiari e cultura unitaria. E nel voto positivo al Pd anche nelle elezioni regionali questa strategia è stata premiata».

Preoccupa il fatto che gli eletti Pd in Abruzzo siano tutti uomini: «Conferma quanto l’assunzione del tema del valore delle differenze di genere debba essere un impegno quotidiano senza distrazioni. Ma è un dato che non fa giustizia della realtà di questi anni e dell’impegno, anche grazie alla conferenza delle donne, che ha trasformato in meglio il Partito democratico anche su questo».