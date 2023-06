Giorgia Meloni in Moldova: "L'Europa non è un club ma una civiltà fondata su valori..."

globalist Modifica articolo

1 Giugno 2023 - 15.01

Preroll

Giorgia Meloni era in Moldova, per partecipare al summit della Comunità Politica Europea. La presidente del Consiglio ha parlato della guerra in Ucraina e non solo. «Se l’Europa è il nostro destino, se davanti alle crisi che stiamo affrontando vinciamo o perdiamo insieme, è insieme che dobbiamo trovare le soluzioni alle crisi».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Crisi come la sicurezza del nostro continente, che significa cirsi energetica, le fonti, la capacità che abbiamo di controllare il nostro futuro; crisi come la connettività, che è un modo per avvicinarci l’uno all’altro e di diventare tutti insieme più forti, e crisi o problemi come quelli che la geopolitica ci pone di fronte», conclude.

Middle placement Mobile

«Siamo qui prima di tutto per ricordarci che l’Europa non è un club, non è solo regole e non è solo interessi. L’Europa è, inoltre e anzitutto, una civiltà fondata sull’idea che gli uomini sono liberi ed uguali».

Dynamic 1

«Valori da cui dipendono anche idee come la solidarietà, la sussidiarietà, lo stato di diritto. Siamo qui per ricordare che non permetteremo che quei principi vengano distrutti da chi pensa di poterci riportare agli anni più difficili del secolo scorso. Per questo saremo vicini all’Ucraina, aiutandola a 360 gradi, per tutto il tempo che sarà necessario».

«Per questo sosteniamo anche il cammino che l’Ucraina, la Moldavia, la Georgia, ma anche i Balcani Occidentali stanno facendo verso l’adesione all’Unione Europea. Che non significa allargare l’Unione Europea; significa tornare tutti insieme, perché questo è ciò che siamo».

Dynamic 2

«Vicino a qui gli ucraini e il presidente Volodymyr Zelensky impressionano il mondo e mostrano quanto possa essere difficile essere un popolo libero e una nazione sovrana. Facendo questo, sappiamo che difendono anche la nostra sicurezza e il diritto internazionale, senza il quale nessuno sarebbe al sicuro».