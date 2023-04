Schlein a Pisa: "Con questa coalizione possiamo scrivere un futuro diverso"

globalist Modifica articolo

15 Aprile 2023 - 18.13

Preroll

Pisa, con una tradizione democratica, di sinistra e antifascista è finita nelle mani della destra alle scorse comunali, insieme con tanti altri comuni della Toscana. Ma adesso è il momento della rivincita, almeno così si spera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Con questa coalizione possiamo scrivere una pagina di futuro diverso a Pisa». Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, oggi a Pisa a margine di un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli.

Middle placement Mobile

«Mi aspetto che riusciamo finalmente a vincere in questa città, la partita è aperta – ha aggiunto -, qualcuno pensava che non lo fosse e invece la coalizione che si è raccolta attorno a Paolo Martinelli, alla sua capacità e alla sua esperienza e alla sua storia di credibilità, è una coalizione che può giocarsela per vincere finalmente e scrivere una nuova pagina per Pisa, più attenta ai temi del sociale, alla cura della comunità, alla costruzione di posti di lavoro di qualità e a un rilancio che voglia dare centralità a questa città e collegare meglio la costa al resto della Toscana. Martinelli è la persona giusta per vincere questa sfida, per cui siamo qui per sostenerlo assieme ai candidati del Pd».