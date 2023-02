Pd, Bonaccini ammette la sconfitta: "E adesso diamo tutti una mano a Elly Schlein"

globalist Modifica articolo

26 Febbraio 2023 - 23.22

All’80% dei voti scrutinati Bonaccini è al 46,2% e Schlein è al 53,8%». Lo ha annunciato la presidente della commissione nazionale congresso del Pd al Nazareno Silvia Roggiani.



Bonaccini ammette la sconfitta

“Vi chiedo di mandare un grande applauso e un grande abbraccio a Elly Schlein. L’ho sentita pochi minuti fa, le ho fatto i complimenti”. Lo ha detto Stefano Bonaccini parlando al suo comitato elettorale. “E’ stata un’altra bella giornata di democrazia e partecipazione”.

La giornata delle primarie



Sono ancora dati non ufficiali, cifre che girano a voce o numeri ancora molto parziali pubblicati per esempio da Youtrend. Ma danno tutti una tendenza abbastanza delineta: alle primarie Pd sarebbe in testa Elly Schlein, con risultati schiaccianti al nord. Mancano ancora indicazioni dai gazebo del sud, dove Stefano Bonaccini dovrebbe andare più forte, ma lo spoglio di fatto inizia con una sorpresa, che sembra ribaltare il voto tra gli iscritti.

Secondo Youtrend la Schlein sarebbe in testa nettamente a Napoli, Milano, Torino, Roma, sempre con percentuali sopra al 60%, mentre Bonaccini segue da lontano.

Si tratta, come detto, di dati ancora molto parziali e non ufficiali. Ma anche al telefono parecchi parlamentari Pd confermano che il quadro è ben diverso da quello che si poteva immaginare dopo il voto dei circoli.

Stando ai primissimi e parziali dati Elly Schlein è in netto vantaggio a Roma. A Centocelle 329 voti per Schlein e 109 a Bonaccini. A Tor tre teste 105 Schlein e 92 a Bonaccini. A La Rustica 57 Schlein 27 Bonaccini. Nella sede Pd di via della Cicala 68 Schlein e 28 Bonaccini

Avanti a Bologna

Elly Schlein, secondo i dati parziali raccolti da Youtrend, sarebbe avanti a Stefano Bonaccini anche a Bologna, città di entrambi. Nella Provincia di Bologna Schlein sarebbe al 53,7% (2.911 voti) e Bonaccini 46,3% (2.505 voti).

In provincia di Ragusa vince Bonaccini

«In provincia di Ragusa hanno votato 3695 persone, 2549 (69%) per Bonaccini, 1146 per Schlein (31%). Attendiamo ora il risultato nazionale per sapere chi guiderà il Pd».

Lo comunica il deputato del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale. «Stefano o Elly, sono sicuro che chiunque dei due farà il bene della nostra comunità. Il Partito Democratico, comunque, ancora una volta, vince la partita della partecipazione, segno distintivo di una comunità determinata a costruire il proprio futuro»

Schlein trionfa in Val d’Aosta

Trionfo alle primarie del Partito Democratico in Valle d’Aosta per Elly Schlein: ha ottenuto 736 voti rispetto ai 305 di Stefano Bonaccini. I dati sono definiti e sono relativi ai nove seggi allestiti sul territorio. I votanti sono stati 1.041, in calo rispetto ai circa 1.400 del 2019. Quattro le schede bianche.

Bonaccini avanti in Puglia

Quando un terzo delle schede è stato scrutinato, in Puglia, nella corsa alla segreteria nazionale del Pd è in vantaggio Stefano Bonaccini su Elly Schlein. Sono stati oltre 75mila i votanti, ma il dato è ancora provvisorio e dovrebbe avvicinarsi a circa 80mila. Alle 21.15 le schede aperte sono 28.378, lo scrutinio dice che Bonaccini è al momento al 58,97% contro il 41,03% di Schlein. Nel dettaglio, Bonaccini è in largo vantaggio nelle province di Bari, della Bat, Foggia e Taranto, mentre Schlein è avanti a Brindisi.

«Qualunque sarà il risultato finale il dato certo è che è stato un grande successo di partecipazione», commenta il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis.