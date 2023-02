Nardella (Pd): "La sconfitta è l'ultimo capitolo di una storia finita, ora si ricomincia"

globalist Modifica articolo

14 Febbraio 2023 - 10.19

Le elezioni regionali appena trascorse sono stato l’ultimo atto del vecchio Pd, in vista delle primarie del 26 febbraio e del rinnovamento della classe dirigente. E’ questo il parere di Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore della mozione Bonaccini, intervenuto a Lady Radio.

La sconfitta nelle elezioni regionali in Lazio ed in Lombardia «è l’ultimo capitolo di una storia ormai chiusa ed è la coda della sconfitta delle elezioni politiche. Ora dobbiamo davvero ricominciare con umiltà e tenacia, e ripartire da zero per costruire un nuovo partito che abbia anche nuove facce, che sappia parlare un linguaggio semplice».

Il nuovo Pd, secondo Nardella, deve «stare in mezzo alla gente, essere credibile, prendere impegni e portarli in fondo. Con Stefano Bonaccini questo credo che sarà assolutamente possibile. La vittoria del centrodestra e della destra» in Lazio e Lombardia «è stata chiara. Il Pd in certi casi è anche cresciuto, nel Lazio è anche cresciuto, è il primo partito dell’opposizione ed il secondo in assoluto, ma è una magra consolazione, non si può certo esultare. C’è molto lavoro da fare. Il congresso del Pd cade proprio nel momento giusto».

Sulle future comunali a Firenze, ha concluso Nardella, «manca meno di un anno e mezzo, intanto concentriamoci su questo congresso del Pd e poi in Toscana abbiamo scadenze importanti come le elezioni a Pisa e a Siena. Il Pd a Firenze è sempre andato bene, noi abbiamo fatto bene anche alle politiche nonostante la sconfitta e siamo stati decisivi per la vittoria delle Regionali».