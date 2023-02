D'Amato (Pd) agli elettori del M5s: "Votate per me, dobbiamo fermare la destra"

globalist Modifica articolo

8 Febbraio 2023 - 14.11

Le elezioni regionali si avvicinano, domenica e lunedì si vota per le nuove giunte – tra le altre – di Lombardia e Lazio. E proprio da quest’ultima regione arriva l’appello di Alessio D’Amato, candidato del Pd, dato in svantaggio su Francesco Rocca della destra nei sondaggi.

«Mi rivolgo direttamente agli elettori dei 5stelle che devono sapere che hanno una doppia possibilità: votare Cinquestelle ma votare me come candidato presidente, la mia è l’unica candidatura per fermare la destra, è un mondo antico che cerca di tornare. L’appello è di votare me per fermare la destra, tenuto conto che la stessa candidata Bianchi dice che non andrà in regione ma tornerà a fare egregiamente il suo lavoro. È importante un voto disgiunto», ha concluso.

“Con Francesco Rocca si va verso la privatizzazione della sanità”

«Rocca ha privatizzato Croce Rossa, da ente di diritto pubblico a ente di diritto privato, fino a qualche settimana fa era presidente di una delle associazioni principali della sanità privata, è evidente che porterà la sanità regionale verso una progressiva privatizzazione».

«Se fosse vera la notizia che Rocca è ancora presidente della Croce Rossa internazionale e utilizza l’account per fare campagna elettorale sarebbe molto grave, è un atteggiamento scorretto. D’altronde abbiamo già visto scorrettezze e furbizie del candidato, come nel caso dell’acquisto della casa, non è un esempio da seguire».

“Conte cita impropriamente Berlinguer”

«Io rivendico la storia dalla quale provengo, quella del Pci che ha dato tantissimo a questo Paese… Conte impropriamente cita Berlinguer, e non tnrae l’insegnamento principale di Berlinguer che era quello che gli interessi del Paese vengono prima di quelli di parte».