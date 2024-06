Piemonte, Cirio riconfermato presidente: "Devo finire il lavoro iniziato cinque anni fa, priorità alla Salute"

Powered by

10 Giugno 2024 - 10.17

ATF

In Piemonte, il candidato uscente della destra Alberto Cirio si è riconfermato alla guida della regione. «Devo finire il lavoro che ho iniziato cinque anni fa. I cittadini chiedono soprattutto due cose: salute e salari. Il piano socio-sanitario regionale è una delle priorità, integrando ospedali, territorio e assistenza agli anziani», prosegue il presidente che mette la sanità al centro del molto probabile prossimo mandato.

«Il Covid ha risvegliato la coscienza della politica sul modo di investire nella sanità. Noi l’abbiamo fatto anche con i fondi Pnrr, 4 miliardi in tutto, e la Corte dei Conti non ha eccepito sui tempi di attuazione di quasi 500 interventi. Abbiamo nove nuovi ospedali, localizzati e finanziati, e 1.500 letti e 2.200 operatori in più. Ma ci sono ancora da risolvere problemi di 20 anni di tagli, fatti da tutta la politica».

E se, nella prima legislatura, Cirio dice di «aver sbloccato grandi infrastrutture come Tav, terzo valico, Asti-Cuneo, Pedemontana», davanti vede l’impegno «per il tunnel del Tenda, anche se ho competenze solo da tifoso, la tangenziale di Demonte e la seconda canna del Bianco».

Infine sull’idea di nuova giunta non si sbilancia. «In Italia la democrazia si chiama rappresentativa perché rappresenta il voto degli elettori. I rapporti di forza saranno determinati così».