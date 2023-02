Donzelli (Fdi): "Non mi dimetto dal Copasir, quelli del Pd spieghino perché erano da Cospito"

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 09.41

Giovanni Donzelli, deputato di Fdi che ha lanciato pesanti insinuazioni contro alcuni colleghi del Pd a proposito del caso Cospito, non fa nessun passo indietro. «Quelle che ho riferito non erano intercettazioni, ma una conversazione captata in carcere e inserita in una relazione del ministero della Giustizia del cui contenuto, in quanto parlamentare, potevo essere messo a conoscenza. Paradossale che i parlamentari del Pd, invece di spiegare perché sono andati a trovare Cospito e cosa pensano del 41 bis, attacchino me».

In un’intervista al Corriere della Sera, l’esponente del partito di Giorgia Meloni rivendica le sue parole. «Non ho divulgato intercettazioni ma ho parlato di quanto riportato in una relazione al ministero di Giustizia di cui, in quanto parlamentare, potevo conoscere il contenuto. Non ho violato segreti. Non mi hanno dato nessun documento riservato. Volendo approfondire la vicenda Cospito, ho chiesto notizie dettagliate al sottosegretario Andrea Delmastro».

Dall’opposizione chiedono le sue dimissioni da vicepresidente del Copasir: «Avessi divulgato documenti riservati di cui fossi venuto a conoscenza tramite il Copasir dovrei dimettermi, certo. Ma il Copasir non c’entra niente. E verificarlo é semplice. Chi non ha senso delle istituzioni è chi è andato a trovare Cospito».

“Io quando vado nelle carceri parlo con gli agenti, loro con Cospito, ciascuno fa le scelte che vuole”, rincara quindi la dose Donzelli. “Se passa il principio che in base a condizioni di salute venga tolto dal 41 bis allora tutti i mafiosi saranno fuori”, dice rivolto al Pd.

“Analfabeti istituzionali sono loro, quelli del Pd”, dice ancora. “La gestione dell’Aula da parte di Rampelli è stata perfetta”, aggiunge dopo in riferimento alla decisione di non censurare quei termini da parte del vicepresidente della Camera. “Se emergesse che ho utilizzato il ruolo del Copasir per avere quelle info non ci metterei mezzo secondo a dimettermi, ma è già stato dimostrato che non è così”, conclude.