Nardini: "Sostengo Elly Schlein e le sue idee di sinistra su lavoro e ecologia"

globalist Modifica articolo

14 Gennaio 2023 - 16.51

Preroll

Il congresso del Pd entra nel vivo. «Sostengo convintamente Elly Schlein perché è l’unica candidatura che garantisce un cambiamento vero, con una proposta di sinistra, femminista, ecologista, che coniuga battaglie per il lavoro, i diritti sociali e civili, che mette al centro la necessità e l’urgenza di contrastare le disuguaglianze che durante questi anni sono aumentate. L’unica capace di creare un ponte tra chi, come me, è rimasta nel Pd lottando per cambiarlo e chi, a partire dalla stagione renziana, si è allontanata».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così ha evidenziato il suo sostegno alla mozione di Elly Schlein nella corsa alla segretaria nazionale del Pd, Alessandra Nardini, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione della Toscana nella giunta di Eugenio Giani.

Middle placement Mobile

«Non abbiamo bisogno di proposte di pura conservazione o ritorno al passato, abbiamo bisogno di cambiare radicalmente il partito», ha aggiunto Nardini partecipando stamani all’insediamento del comitato dell’area Empolese Valdelsa per sostenere la Schlein al circolo Arci di Cortenuova.

Dynamic 1

Il coordinamento del comitato, riporta una nota, è affidato a Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo (Firenze), a Laura Rimi, componente della commissione Pari opportunità regionale, a Amedeo Cantini e a Gianni Bagnoli dei Giovani Democratici. Nella mattinata sono state presentate le iniziative alla presenza, tra gli altri, degli onorevoli del Pd Emiliano Fossi e Marco Furfaro, e dell’assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione civile della Toscana Monia Monni. Annunciata la presenza della Schlein a Empoli ma la data è da stabilire.