Il governo allo scontro (anche) con Confindustria, Crosetto: "Criticare è molto facile"

globalist Modifica articolo

24 Novembre 2022 - 10.11

Preroll

Il governo Meloni non si risparmia neanche lo scontro con gli industriali, quello che dovrebbe essere il comparto della società più tutelato da un esecutivo di destra. Invece il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha attaccato pesantemente la manovra definendola “a tempo e priva di visione´”. Secondo Guido Crosetto, intervistato da Il Giornale, gli industriali si sono messi a fare l’opposizione a un governo di centrodestra.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Bonomi fa opposizione un po’ a tutti i governi». Quindi Confindustria sarebbe sempre insoddisfatta. «Ma è normale, nessuno è mai soddisfatto pienamente. è una manovra fatta nel momento peggiore, dal punto di vista dei conti pubblici, economico e sociale, che ci sia mai stato negli ultimi 80 anni e dunque c’è molto meno margine. Ma nonostante questo abbiamo cercato di intervenire nelle aree più colpite, tra le altre cose è stato anche aumentato il contributo alle aziende per affrontare la crisi energetica».

Middle placement Mobile

Però «mi interesserebbe sapere da Bonomi quale sarebbe stata la sua manovra, come avrebbe utilizzato le risorse e dove sarebbe intervenuto, visto che ci sono molti dei temi che Confindustria ha posto in questi mesi, compreso un intervento su cuneo fiscale, energia, reddito di cittadinanza. Criticare è abbastanza facile, offrire un’alternativa è molto più complesso, anche perché il Governo deve pensare alla complessità della società e non a una sola categoria», ha concluso Crosetto.