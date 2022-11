Migranti, Medici Senza Frontiere fa ricorso contro il governo: "No al silenzio contro gli abusi"

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 15.30

Il governo Meloni incassa anche la dura opposizione di Medici senza frontiere, a proposito dell’intransigenza sulla questione migranti. Msf ha infatti presentato un ricorso contro il decreto interministeriale del Governo italiano notificato alla Geo Barents lo scorso 5 novembre. L’atto, firmato dai ministri Matteo Piantedosi, Matteo Salvini e Guido Crosetto, imponeva alla Geo Barents ed alla Humanity 1 di rimanere nel porto di Catania solo per il tempo necessario a sbarcare le persone vulnerabili.

«Non staremo in silenzio di fronte agli abusi ed alle misure illegittime che sono state perpetrate», fa sapere la ong, decisa a denunciare «la selezione illegittima e discriminatoria dei sopravvissuti, consentendo lo sbarco solo a quelli ritenuti `vulnerabili´, in violazione del diritto internazionale sul soccorso in mare».