Majorino: "La sfida è tra me e Fontana. Sostegno a Moratti? Non ci sono margini"

18 Novembre 2022 - 15.02

Pierfrancesco Majorino è il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia. Una candidatura che potrebbe aprire un nuovo fronte nelle alleanze del centrosinistra e che chiude le porte a un possibile appoggio alla candidata del Terzo Polo Letizia Moratti.

«No» non ci sono dei margini per un appoggio alla candidata alle regionali del Terzo Polo, che qualcuno nel Pd nazionale pure aveva ipotizzato, come scenario futuro. Ha dichiarato All’Agi lo stesso Majorino «Noi, adesso andiamo avanti con una proposta forte per il futuro della Lombardia. Costruiremo un programma e una proposta per il futuro della Lombardia con la coalizione».

In un’altra intervista, Majorino ha poi parlato della sua sfida elettorale.

«Credo che la sfida sia oggettivamente tra me e il presidente Fontana, visto che la corsa è per arrivare primi. Perché non le primarie? Avevamo bisogno di lanciare subito la campagna elettorale e la sfida nei confronti della destra. Quindi sono convinto che poi tutti ci ritroveremo su questo obiettivo».