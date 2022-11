De Luca chiede il ritiro del ddl sull'Autonomia differenziata: "Mina unità del Paese"

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 12.34

La Campania chiederà il ritiro del ddl sull’ autonomia differenziata presentato dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, durante la Conferenza delle Regioni in programma domani.

«È un provvedimento che genera solo caos – ha annunciato oggi il governatore campano De Luca – e che spacca in due il Paese. Faremo un fronte con altre regioni del Sud come Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Lazio ma ci sono segnali per un sostegno anche da parte delle Regioni del Nord. Da domani siamo in battaglia – ha concluso De Luca – per difendere l’ unità nazionale».