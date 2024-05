De Luca risponde a Giorgia Meloni: "Inventa un attacco sessista, è imbarazzante e svilisce le lotte femministe"

globalist Modifica articolo

31 Maggio 2024 - 16.18

ATF

La tanto attesa risposta social di Vincenzo De Luca a Giorgia Meloni è arrivata. Durante una diretta facebook, il presidente della regione Campania ha risposto alla provocazione della Presidente del Consiglio.

«Dopo la figuraccia di Caivano, Meloni si è inventata un altro film e se n’è uscita fuori con un’altra invenzione, un’altra genialata dei suoi responsabili della comunicazione che le suggeriscono di fare delle mosse disastrose per riparare le quali il presidente del Consiglio fa disastri ancora più gravi. Per riparare l’episodio francamente penoso di Caivano, si è inventata che ha subito un attacco sessista. Ancora una volta fa tutto lei con le sue mani. Non so che film abbia visto, ma la cosa diventa francamente imbarazzante».

«Meloni – ha aggiunto De Luca – si è presentata sulla scena politica come una donna dura e di temperamento, che riusciva a governare anche l’altra metà del mondo, i maschi oppressori. L’onorevole Meloni si è insediata dicendo di chiamarla al maschile, come la lady di ferro, ha preso in giro per anni le battaglie del mondo femminile e femminista».

«A questo punto la donna dura e di temperamento si nasconde dietro il femminismo, chiede aiuto e diventa una povera donna vittima del sessismo. Tutto inventato. Se c’è una persona che non può parlare di dignità delle donne e di tutela delle donne, questa persona è l’onorevole Meloni, per quello che non ha fatto, per le donne e le famiglie, e per quello che ha fatto, che è peggio. Vorrei dire all’onorevole Meloni: lasci perdere le donne. Lei con l’universo femminile non c’entra niente, con i diritti delle donne non c’entra niente».