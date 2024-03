Sanità, De Luca (Pd): "Un miliardo dal governo Meloni per la Campania? E' una stupidaggine, una grande balla"

Powered by

26 Marzo 2024 - 15.14

Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, parlando del piano per l’edilizia ospedaliera della Regione ha parlato della situazione disastrosa della sanità pubblica e dei tagli programmati dal governo Meloni.

«Ho sentito alcune stupidaggini che hanno raccontato in queste ore, e cioè che il Governo Meloni ha dato un miliardo di euro alla sanità campana. È una grande balla».

«Il governo Meloni non ha dato neanche un euro. Questo è un programma partito 2-3 anni fa e che utilizza i finanziamenti stanziati dal Governo Conte e dal Governo Draghi. Il Governo Meloni non ha stanziato un euro per l’edilizia ospedaliera, poi abbiamo recuperato queste risorse perché siamo riusciti a uscire dal commissariamento e perché siamo stati bravi. Bisogna spiegare bene ai cittadini perché ci avviciniamo alla campagna elettorale e avremo una valanga di palle che racconteranno».