De Luca contro Meloni e Salvini: "Basta con questa retorica insopportabile della patria"

11 Novembre 2022 - 18.34

Governo Meloni con dentro Salvini è un passo indietro per l’Italia. “Mi permetterei di suggerire al nostro Governo, al nostro presidente del Consiglio e a Salvini, di abbandonare la retorica e la demagogia quando si governa.

“Finiamola con questa retorica insopportabile del sovranismo, della patria, della nazione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“E’ una retorica che a me appare francamente insopportabile, da parte di esponenti politici che sono eredi di una storia italiana che ha portato alla mutilazione della patria”, ha aggiunto De Luca. “Nessuno di noi vuole guardare al passato, ma se continuano a fare demagogia e retorica continua dobbiamo ricordare all’onorevole La Russa che, grazie alla guerra voluta da Mussolini, la nostra patria è stata mutilata. Dopo aver perso quella guerra sciagurata con centinaia di migliaia di morti, le potenze che hanno vinto la Seconda guerra mondiale il 10 febbraio 1947 con un diktat hanno preso territori italiani, l’Istria, Fiume, Zara, il Carso, Quarnaro, le isole della Dalmazia, e le hanno attribuite alla Jugoslavia di Tito. Quelli che oggi parlano di patria – ha rincarato De Luca – sono eredi di una tradizione che ha fatto mutilare la nostra patria, e siamo stati a un passo dal perdere Trieste, che è stata riconsegnata all’Italia solo 10 anni dopo la fine della guerra mondiale. Vorremmo accantonare i problemi del passato, vorremmo guardare al futuro, ma se continuano a fare demagogia e a comportarsi come si comportano, pensando di poter trattare Francia e Germania come se stessimo facendo ancora la campagna elettorale in Italia raccontando stupidaggini, faranno male al nostro Paese. I patrioti sono quelli che hanno fatto l’unità d’Italia, non quelli che hanno fatto smembrare un pezzo del nostro territorio nazionale per aver fatto una guerra demenziale. Speriamo di non dover parlare del passato”.

De Luca ha poi rivolto un pensiero a Meloni: “E’ venuta fuori una contraddizione che riguarda il nostro presidente del Consiglio che immagina di avere un’immagine all’estero e un’altra completamente diversa in Italia. In Italia pensa di continuare a fare propaganda e demagogia e all’estero di presentarsi in maniera gradevole e accettabile. Questo giochino non è più consentito, non è consentito di fare quel che si vuole in Italia e andare in Europa con il volto presentabile”, ha concluso De Luca.