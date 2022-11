Nardella (Pd): "Non mi auto-candido, dico che il Pd ha sindaci e amministratori locali credibili"

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 18.31

Il Pd è in una fase di transizione. Verso dove non è chiaro perché le spinte sono diverse ma sempre transizione è. Un congresso lungo cinque mesi e diversi volti del Pd pronti a giocarsela per il dopo Letta. Tra i nomi più gettonati c’è sempre quello di Dario Nardella.

Il sindaco di Firenze per ora non è intenzionato a sciogliere la riserva, predica un lavoro certosino su idee, battaglie e identità. Però non manca di mandare messaggi più squisitamente politici: «Mi sento distante anni luce da qualunque tatticismo rispetto alle candidature». Tuttavia «sento il diritto e il dovere di dare una mano, portando le mie idee, aggregando persone e portando entusiasmo», ha detto nel corso di un’intervista a `Telegram´, in onda stasera alle 20 su Toscana Tv.

«Ho le idee molto chiare sul fatto che il Pd, oggi, debba costruirsi un suo profilo partendo dai temi del lavoro. I cittadini hanno bisogno di capire quale sia la missione del Pd, che posto vuole avere il partito nella società e nel Paese. E io credo che la prima battaglia da fare, con la quale dobbiamo identificarci, sia quella del lavoro».

Questo impegno, questa attività del Pd risulta quindi «preliminare alla scelta del candidato», perché «se partiamo subito con le corse alle autocandidature vedo un rischio: cambiare il segretario e non il partito, come è successo altre volte. Invece, il partito va cambiato dalle fondamenta: bisogna lavorare su un rinnovamento complessivo del gruppo dirigente partendo, ad esempio, dai territori. Ci sono tanti sindaci e amministratori locali che hanno conquistato una loro credibilità. Questo è il punto per me centrale per il quale non sono qui a dire mi autocandido»