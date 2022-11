Dimissioni Moratti, Sala: "Si candiderà alle prossime elezioni". E sull'appoggio del centrosinistra...

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 11.59

Le dimissioni di Letizia Moratti non sono una sorpresa per il sindaco di Milano Beppe Sala, che è sicuro che l’ex assessore al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia si candiderà alle prossime elezioni regionali. “Penso di sì”, ma l’ipotesi che sia sostenuta anche dal centrosinistra “oggettivamente la vedo difficile”.

Che un eventuale appoggio del centrosinistra sia difficile, ha aggiunto Sala a margine della cerimonia per i defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, “è chiaro, ma non spetta a me decidere. Oggettivamente non la vedo come un’operazione semplice, ma noi dobbiamo sbrigarci a trovare un candidato”.

“Quello che si legge in giro non è vero, detto ciò il problema vero è un candidato, bisogna avercelo, se no non si vince”, ha proseguito Sala in relazione a un suo ipotetico appoggio a una possibile lista civica di Moratti. Quanto all’ipotesi che la vicepresidente dimissionaria possa essere la candidata del terzo polo Sala ha detto: è “quello che vorrei capire da Calenda e Renzi che certamente sentirò nei prossimi giorni. Sabato non li vedrò alla manifestazione a Milano”.

Quanto infine a chi sia più temibile come candidato presidente tra Moratti e Fontana, il sindaco di Milano ha risposto: “Dipende, li vedo quantomeno allineati, ma dipende per la Moratti…senza essere supportata da alcun partito, semplice non è. In termini di credibilità e reputazione mi sembra che siano abbastanza allineati”.